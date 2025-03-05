Арне Слот: "ПСЖ – одна из сильнейших команд Европы, нас ждет невероятный матч"

Дата публикации: 05-03-2025 18:55

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"ПСЖ – один из сильнейших клубов Европы, что отчетливо видно по их игре в последние месяцы. Нас ждет потрясающий матч, который с нетерпением ждут все любители футбола.

Луис Энрике проделал отличную работу, значительно усилив индивидуальные качества своих игроков. Их атакующая линия сейчас в великолепной форме, и эта версия ПСЖ выглядит даже сильнее, чем та, что доходила до полуфинала в прошлом году", – отметил Слот.

Первая встреча между "Ливерпулем" и ПСЖ пройдет сегодня, 5 марта, в Париже.