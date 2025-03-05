Хаби Алонсо: "Бавария" - лучшая команда Германии, но в футболе не всегда побеждает сильнейший"

Дата публикации: 05-03-2025 18:54

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Мы находимся в хорошей форме и хотим доказать, что способны навязать борьбу. В то же время понимаем, что Бундеслига и Лига чемпионов — совершенно разные турниры. В ЛЧ эмоции играют огромную роль, и пять неудачных минут могут стоить выхода в следующий раунд.

Мы отлично знаем "Баварию", ведь недавно встречались в чемпионате. Они — сильнейший клуб Германии, но это не всегда гарантирует победу. Посмотрим, что нас ждет на поле", — отметил Алонсо.

Матч между "Байером" и "Баварией" состоится сегодня, 5 марта.