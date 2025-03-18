Мельгоса раскрыл сильные и слабые стороны молодежной сборной Украины.

Дата публикации: 19-03-2025 01:22

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса дал интервью пресс-службе УАФ, в котором поделился особенностями своей команды.

49-летнего испанца цитирует официальный сайт ассоциации.

В разговоре Мельгоса рассказал о сильных и слабых сторонах украинской молодежки, которая сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции.

"Мы дисциплинированы, обладаем хорошей технической подготовкой и пониманием футбола. Команда прогрессирует, и мы стараемся максимально использовать наши сильные стороны.

Что касается недостатков – нам нужно работать над игрой в штрафных площадках. Это типичная проблема для украинского футбола. Также важно, чтобы игроки больше верили в себя. В некоторых моментах нам не хватает уверенности, чтобы сделать шаг вперед. Если мы изменим это в ментальном плане, команда станет еще сильнее", – отметил тренер.

По мнению испанского специалиста, его команде не стоит зацикливаться на финальной части чемпионата Европы-2025, к которому она готовится.

"Конечно, я думаю об этом, но главное – сосредоточиться на настоящем. Я стараюсь донести это и до игроков: если думать только о будущем, можно потерять контроль над текущей ситуацией. Сейчас мы работаем на этом сборе, завтра будем готовиться к следующему, а потом уже думать о Евро.

У меня много мечт, особенно во сне (смеется). Но самое важное – выполнять свою работу правильно, чтобы все вокруг меня могли развиваться. Это моя главная цель. А для всего остального нужно много работать, бороться и двигаться вперед".

Напомним, что во время сбора молодежная сборная Украины проведет два товарищеских матча: против Словении (21 марта) и Польши (25 марта). В подготовке принимают участие 23 футболиста.

Ранее Унаи Мельгоса прокомментировал необычный формат сбора национальной сборной Украины, в котором участвовали десять его подопечных.