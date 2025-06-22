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«Милан» готов продать Леау за € 80-90 млн ради усиления состава

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

«Милану» требуются средства на усиление состава, и одним из возможных способов пополнения бюджета может стать продажа кого-то из лидеров. В числе кандидатов на уход – португальский вингер Рафаэл Леау, к которому проявляют интерес несколько ведущих европейских клубов.

Сам игрок официально не заявлял о желании сменить клубную прописку. При этом в его окружении знают о внимании со стороны «Арсенала», «Челси», «Баварии», а также команд из Саудовской Аравии. Руководство «россонери» дало понять потенциальным покупателям, что предложения ниже 80-90 млн евро не будут рассматриваться.

Леау оказался в Италии почти шесть лет назад. Ранее он защищал цвета французского «Лилля». В 50 поединках в рамках прошлого сезона Рафаэл оформил 12 мячей и 13 ассистов.

Срок действия контракта 26-летнего португальца с «Миланом» истекает летом 2028 года.

Источник – «Calciomercato».

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