«Спартак» и «Зенит» поспорят за защитника из МЛС

Дата публикации: 17-07-2025 10:49

Хуан Москера, права на которого принадлежат американскому «Портленд Тимберс», находится на радаре двух грандов РПЛ. Речь идет о «Спартаке» и «Зените».



По информации журналиста Карлоса Аранго, «Тимберс» уже получил предложения о переходе колумбийского защитника, но пока не дал официального ответа на запросы заинтересованных сторон.



22-летний Москера является выпускником академии «Индепендьенте Медельин». К «дровосекам» он присоединился в 2022 году. В нынешнем розыгрыше MLS правый фулбек принял участие в 18 матчах (1 гол, 1 результативный пас).



Договор между сторонами в силе 31 декабря 2027 года. Ориентировочная стоимость Хуана – € 3 млн (данные с портала Transfermarkt.de).