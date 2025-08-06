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«Тоттенхэм» может купить Митровича

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 30-летнему сербскому форварду Александару Митровичу, выступающему за «Аль-Хиляль».

По информации журналиста «Weekend Sport» Себастьена Видаля, клуб из Саудовской Аравии готов расстаться с игроком за сумму около 35 млн евро. При этом камнем преткновения в потенциальной сделке является высокая зарплата Митровича, достигающая почти € 25 млн в год, что может оказаться неподъемным бременем для «шпор».

Напомним, двумя годами ранее «сине-белые» приобрели права на капитана сборной Сербии у «Фулхэма» за 52,6 млн евро.

В сезоне-2024/25 Митрович наиграл 36 матчей на клубном уровне, набрав в них 35 очков по системе «гол+пас» (28+7).

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