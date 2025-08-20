"Фенербахче" - "Бенфика". Прогноз на матч Лиги чемпионов 20 августа

Дата публикации: 20-08-2025 01:02

Финальный раунд квалификации Лиги чемпионов подарил нам по-настоящему громкую афишу. В Стамбуле встретятся «Фенербахче» Жозе Моуринью и весенний участник 1/8 финала турнира — лиссабонская «Бенфика». Подобные дуэли всегда несут в себе двойственное чувство: восторг от высокого уровня соперников и сожаление, что один из них всё же останется за бортом главной стадии.

Лиссабонцы в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов успели доказать, что могут конкурировать с сильнейшими. В групповом этапе они дважды обыграли «Монако», разгромили мадридский «Атлетико» со счётом 4:0, обыграли «Ювентус» и даже выдали голевую феерию против «Барселоны» (4:5). Весной «орлы» дошли до 1/8 финала и оставили приятное впечатление своей смелой игрой. В квалификации этого сезона они уверенно прошли «Ниццу», оформив две сухие победы по 2:0. Такой результат говорит не только о силе атаки, но и о надёжности обороны — в четырёх последних матчах еврокубков «Бенфика» не пропустила ни разу.

У «Фенербахче» — иная, но не менее интересная история. Летом клуб сделал серьёзные вложения в состав, пригласив Жозе Моуринью, который сразу же привнёс в команду дисциплину и харизму. Список игроков впечатляет: бразильцы Фред и Талиска, марокканские лидеры Софьян Амрабат и Юссеф Эн-Несири, словацкий страж ворот Доминик Ливакович, защитник Милан Шкриньяр. Всё это делает «Фенербахче» командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, без преувеличений.

На предыдущем этапе турки уверенно разобрались с «Фейеноордом». После выездной победы 2:1 они дома устроили голевую феерию — 5:2. В той встрече отличились практически все лидеры атаки: Эн-Несири забил и отдал голевую передачу, Талиска ассистировал, а неожиданным героем стал молодой англичанин Арчи Браун. Приобретённый у «Гента» 23-летний защитник оформил 1+2 и сразу доказал свою ценность.

Правда, после этого «Фенер» немного притормозил. В стартовом туре чемпионата Турции команда разочаровала болельщиков, не сумев обыграть скромный «Гёзтепе» — 0:0. Более того, Талиска упустил шанс стать героем, не реализовав пенальти на 94-й минуте. Возможно, это был всего лишь эпизод, но осадок остался.

Таким образом, в предстоящем противостоянии встречаются два коллектива, которые вполне могли бы быть украшением основной стадии. «Фенербахче» имеет сильный состав, харизматичного тренера и мощную поддержку стамбульских трибун. «Бенфика» же приезжает с опытом недавних успехов в Лиге чемпионов и крепким игровым фундаментом, что подтверждают её сухие победы над «Ниццей».

Прогноз: ждать осторожного футбола вряд ли стоит. Оба клуба привыкли играть в атакующей манере, располагают качественными исполнителями впереди и редко уходят с поля без забитых мячей. Оптимальным выбором видится ставка на обмен голами (коэффициент около 1.6). Также логично рассмотреть общий тотал больше 2,5 (коэффициент около 1.7), ведь в матчах с участием «Фенербахче» и «Бенфики» нередко пробивается высокий результативный порог.

Скорее всего, нас ждёт зрелищная встреча с большим количеством моментов, где каждый гол будет иметь огромную цену. Учитывая кадровый потенциал и атакующую силу обеих команд, первый матч в Стамбуле обещает стать настоящим украшением квалификации.