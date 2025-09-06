00:34 ()
Зидан договорился с новым клубом

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

«Фенербахче» близок к подписанию контракта с известным французским специалистом Зинедином Зиданом, который ранее занимал пост главного тренера «Реала». Информация об этом появилась на страницах «Sabah Spor».

Стороны уже достигли предварительной договоренности, и теперь ведутся переговоры по уточнению условий контракта, включая размер заработной платы тренера. Ожидается, что Зидан прибудет в расположение турецкой команды после улаживания всех юридических формальностей.

53-летний француз станет преемником португальца Жозе Моуринью, который покинул клуб 29-го августа.

Напомним, Зизу дважды находился у руля «Реала» (2016-2018, 2019-2021). За время работы в Мадриде он трижды приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, а также по два раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны.

