Аленичев объяснил, почему «Спартак» не способен стать основой сборной России

Дата публикации: 17-10-2025 11:09

Известный в прошлом российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о ситуации, в которой оказался футбольный клуб «Спартак» Москва относительно формирования национальной сборной России. Аленичев, выступавший за «Спартак» в середине 90-х годов, отметил, что в отличие от прошлых лет красно-белые утратили статус основной команды, поставляющей футболистов в главную команду страны.

По словам Аленичева, сейчас основной костяк сборной формируется из игроков ЦСКА и «Локомотива», поскольку именно эти клубы делают ставку на российских футболистов и выпускают на поле большинство доморощенных кадров. «Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной — ЦСКА и «Локомотив», которые играют практически полностью российскими составами. Это логично. Конечно, мне это неприятно, болельщикам «Спартака» тоже хочется, чтобы было больше своих. Для чего существует академия «Спартака»? Чтобы выпускать как можно больше футболистов, которые бы пополняли основной состав. К сожалению, сейчас это не так», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

По мнению эксперта, развитие собственной футбольной академии должно было бы приносить больше результатов, чтобы воспитанники могли регулярно попадать в основу и далее вызываться в сборную страны. Однако, по факту, на текущий момент лишь немногие молодые таланты получают подобный шанс в «Спартаке». Это, считает Аленичев, одна из причин, почему клуб из Москвы сейчас не может называться базовым для российской сборной. Он подчеркнул важность работы с молодежью и отметил, что обновление команды должно происходить за счёт своих воспитанников, чтобы клуб вновь стал основным поставщиком талантливых игроков для национальной сборной.

Напомним, что сборная России, несмотря на отстранение от международных турниров с конца февраля 2022 года, продолжает проводить товарищеские матчи. В 2025 году команда сыграла восемь поединков, одержав победы над сборными Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Встречи с командами Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) завершились вничью. Таким образом, несмотря на сложную международную ситуацию, российские футболисты продолжают набирать игровой опыт и демонстрировать хорошие результаты в товарищеских встречах.