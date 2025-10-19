Вирджил ван Дейк: понимаем, что матч против «Манчестер Юнайтед» будет сложным

Дата публикации: 19-10-2025 00:45

Один из ключевых футболистов обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими мыслями и ожиданиями перед предстоящим принципиальным противостоянием с «Манчестер Юнайтед», которое состоится в рамках 8-го тура Английской премьер-лиги.

«Нам хорошо известно, насколько непросто играть с такими соперниками, как «Манчестер Юнайтед», но стоит помнить, что в Премьер-лиге легких встреч не бывает вовсе. Я уверен, на «Энфилде» царит особая атмосфера, и, надеюсь, болельщики вдохновят нас своей поддержкой и преданностью, а мы, в свою очередь, подарим им множество ярких моментов. Мы понимаем, что обязаны реабилитироваться после недавней серии неудач, которые омрачили нашу игру непосредственно перед перерывом на матчи национальных сборных.

Проигрывать столь драматично, как это случилось в последней встрече с «Челси», всегда больно и обидно, особенно когда команда демонстрировала волю к борьбе и старалась исправить ситуацию. Этот результат, а также те, что были против «Кристал Пэлас» и «Галатасарая», наглядно показывают, каков уровень конкуренции в таких турнирах, как Премьер-лига и Лига чемпионов. В этих соревнованиях выступают лучшие игроки и клубы Европы, поэтому каждый матч — это испытание. Легких путей не бывает, и это делает футбол только интереснее и зрелищнее.

Теперь же главное — сконцентрироваться на будущем и сосредоточиться на работе. Уже несколько раз отмечал, какой подход необходим для успеха в «Ливерпуле»: безупречная самоотдача, вера в коллектив, дисциплина, сплочённость и последовательность — эти качества актуальны и в момент триумфа, и в сложные, кризисные периоды. Уверяю, паники в команде нет, но мы честны перед самими собой и готовы работать над ошибками. Каждый из нас осознает, что есть пространство для прогресса и улучшения, и именно это сейчас — наш главный приоритет.

Удалось плодотворно провести время в сборных: многие ребята, в том числе я, смогли набраться новых впечатлений и положительных эмоций и теперь возвращаются в расположение клуба с большой энергией. Мы хотим перенести этот позитив в игру «Ливерпуля», решая поставленные перед нами задачи и двигаясь вперёд.

Предстоящие вызовы будут по-настоящему непростыми, ведь нам предстоит встреча с сильнейшими соперниками. Но в этом и кроется вся прелесть футбола на высшем уровне. Я не раз говорил, что у футболистов, которые выступают за «Ливерпуль», есть желание играть именно в таких больших, принципиальных матчах — это мотивирует нас расти, доказывать свою силу и характер, а также дарить радость нашим фанатам. Уверен, что болельщики ощущают то же, что и мы, и будут поддерживать команду на каждом этапе.

Очень важно, чтобы мы играли на пределе своих возможностей, а трибуны «Энфилда» гнали нас вперёд своим воодушевляющим настроем. Только так мы сможем добиться успеха вместе — и команда, и болельщики, обеднённые общей целью. Впереди много работы, но мы готовы к ней и рассчитываем на вашу поддержку. Давайте вместе стремиться к новым вершинам и достойно пройти через все испытания, которые приготовил для нас сезон!», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».