Мбемо и Магуайр обеспечили «Манчестер Юнайтед» победу над «Ливерпулем»

Дата публикации: 19-10-2025 21:06

Завершился увлекательный матч 8-го тура английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Победу в этой напряжённой встрече одержали гости — футболисты «Манчестер Юнайтед» оказались сильнее со счётом 2:1. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным судьёй матча выступил опытный арбитр Майкл Оливер.

Уже на 2-й минуте игры манкунианцы вышли вперёд после точного удара Брайана Мбемо, который быстро воспользовался ошибкой обороны хозяев. Впрочем, хозяева поля не сдавались и продолжали атаковать. На 78-й минуте Коди Гакпо смог восстановить равновесие, реализовав красивую комбинацию Ливерпуля. Но триумфальной для манкунианцев стала 84-я минута, когда Гарри Магуайр отправил мяч в ворота соперника и принес своей команде важную победу.

Теперь по итогам этой встречи «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 15 очков. «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и закрепился на девятой строчке.

В следующем туре, который состоится 25 октября, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом», а «Манчестер Юнайтед» примет на своём поле коллектив «Брайтон энд Хоув Альбион». Впереди команды ждут новые захватывающие поединки английского чемпионата.

