Президент «Барселоны» раскритиковал арбитра за удаление Флика перед матчем с «Реалом»

Дата публикации: 20-10-2025 11:37

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта выступил с резкой критикой в адрес арбитра Хесуса Хиля Мансано, который принял решение удалить главного тренера каталонцев Ханс-Дитера Флика в недавнем поединке против «Жироны» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», однако одним из центральных событий матча стало удаление немецкого тренера, отметившегося двумя жёлтыми карточками. Теперь Флик пропустит один из главных матчей сезона – предстоящее «класико» с мадридским «Реалом».

«Вы спрашиваете о «белой руке»? Может, официально этого термина и нет, но происходящее вызывает ощущение, что некая сила действительно влияет на ситуацию. Мы обратились с апелляцией относительно обеих жёлтых карточек, которые, на наш взгляд, были чрезмерными. На поле было ощущение, что судья намеренно искал повод, чтобы удалить Флика. Мне кажется, границы объективности были явно нарушены. И это не первый случай, когда этот арбитр принимает спорные решения не в нашу пользу, особенно перед принципиальными встречами. Изучая статистику судейства Хиля Мансано, можно заметить: он неоднократно удалял игроков и теперь нашего главного тренера накануне важнейших матчей. Такое впечатление, что сценарий повторяется снова и снова.

У нас были непростые моменты в этом поединке, и сложно назвать его идеальным. Однако полученная победа должна придать нашим футболистам уверенности, особенно когда защитники берут инициативу и забивают решающие голы. Это показывает характер команды, несмотря на все внешние обстоятельства», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Отметим, что матч, который из года в год привлекает внимание миллионов болельщиков по всему миру, «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября и начнётся в 18:15 по московскому времени. Для обеих команд этот эль класико может стать решающим в борьбе за чемпионство.