Гвардиола о Шерки: один из самых одарённых футболистов, которых я встречал

Дата публикации: 21-10-2025 00:52

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о молодом французском атакующем полузащитнике Райане Шерки, которому сейчас 22 года.

«Шерки — действительно один из самых талантливых игроков, которых я встречал за всю свою карьеру. Его технические навыки просто впечатляют, и он отлично владеет мячом. Теперь важно, как он будет развиваться дальше, ведь для молодого футболиста главное — быстро адаптироваться к особенностям английской Премьер-лиги и научиться правильно читать игру. Каждый раз, когда Райан получает мяч, он улучшает ситуацию на поле и делает игру интереснее. Он уже не боится ответственности и выходит играть без лишнего давления», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Летом 2025 года Шерки перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Лиона». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В текущем сезоне новичок уже успел принять участие в трех матчах английской Премьер-лиги, где сумел отличиться одним забитым голом. Поклонники надеются, что с каждым туром Райан будет демонстрировать всё лучшие результаты и сможет стать важной частью команды Гвардиолы в ближайшие годы.