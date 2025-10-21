Клопп о возвращении Криштиану Роналду: это редко приносит пользу

Дата публикации: 21-10-2025 00:55

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» и английского «Ливерпуля», известный немецкий специалист Юрген Клопп, поделился своим мнением о гипотетическом возвращении португальской звезды Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», если бы сам оказался у руля этого клуба в 2013 году.

«Я бы не стал возвращать Поля Погба. Конечно, Погба был фантастическим футболистом, его талантом восхищались болельщики во всём мире, но такие возвращения редко приносят пользу, — рассуждает Клопп. — Что касается Криштиану, то он — игрок исключительного уровня, один из лучших в истории футбола, наряду с Месси. Но практика показывает: возвращение звёзд не всегда срабатывает на благо команды. По правде сказать, в 2013 году речь шла не о Криштиану, возможно, обсуждали возвращение Погба, я точно не помню. Но суть была в том, чтобы построить команду из лучших игроков, наполнить коллектив свежими идеями и двигаться вперёд, а не возвращаться в прошлое», — поделился Клопп в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO.