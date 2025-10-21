«Арсенал» устроил разгром «Атлетико» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-10-2025 22:00

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоялся захватывающий матч между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Главным судьёй игры выступил итальянец Давиде Масса. «Арсенал» показал выдающуюся игру и одержал убедительную победу со счётом 4:0, не оставив сопернику ни единого шанса на успех.

Открыть счёт в поединке удалось защитнику хозяев поля Габриэлу Магальяйнсу, который отличился на 57-й минуте после подачи с фланга. Спустя всего семь минут преимущество хозяев удвоил нападающий Габриэл Мартинелли, забив красивый гол с линии штрафной. Уже на 67-й минуте форвард «Арсенала» Виктор Дьёкереш довёл счёт до разгромного точным ударом по воротам «Атлетико», а ещё через три минуты тот же швед оформил дубль и окончательно снял вопросы о победителе встречи.

После уверенной победы лондонцы набрали девять очков и закрепились на третьей позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Атлетико», имея в активе лишь три очка, занимает 18-е место и существенно осложнил свои шансы на выход в следующий раунд.

Финал нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на знаменитом стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Болельщики с нетерпением ждут решающего матча, в котором будет определён сильнейший клуб Европы.