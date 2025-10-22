Трубин и Судаков узнали свои результаты после тяжелого поражения от Ньюкасла

Дата публикации: 22-10-2025 09:40

В рамках третьего тура Лиги чемпионов, который прошел во вторник, 21 октября, английский клуб «Ньюкасл» одержал уверенную победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:0. Эта впечатляющая победа на домашнем поле стала настоящим испытанием для лиссабонской команды.

В стартовом составе «орлов» вышли два украинских футболиста — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Они провели на поле все 90 минут, проявив упорство и стойкость, но, к сожалению, не смогли предотвратить разгром своего клуба. Несмотря на поражение, Трубин продемонстрировал высокий уровень игры и стал лучшим игроком в составе «Бенфики» по оценкам статистического портала Sofascore, получив 8,9 баллов. Судаков, в свою очередь, получил 6,5 баллов, что стало пятой по значимости оценкой среди игроков лиссабонской команды.

Главным героем встречи стал английский нападающий Харви Барнс, вышедший на замену во втором тайме. Он впечатлил зрителей и аналитиков, забив два мяча и заработав наивысшую оценку среди всех участников матча — 9,3 балла. Его вклад стал решающим для итогового результата.

Оценки игроков в матче Ньюкасл – Бенфика по версии Sofascore