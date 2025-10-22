12:40 ()
Свернуть список

Трубин и Судаков узнали свои результаты после тяжелого поражения от Ньюкасла

Дата публикации: 22-10-2025 09:40

В рамках третьего тура Лиги чемпионов, который прошел во вторник, 21 октября, английский клуб «Ньюкасл» одержал уверенную победу над португальской «Бенфикой» со счетом 3:0. Эта впечатляющая победа на домашнем поле стала настоящим испытанием для лиссабонской команды.

В стартовом составе «орлов» вышли два украинских футболиста — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Они провели на поле все 90 минут, проявив упорство и стойкость, но, к сожалению, не смогли предотвратить разгром своего клуба. Несмотря на поражение, Трубин продемонстрировал высокий уровень игры и стал лучшим игроком в составе «Бенфики» по оценкам статистического портала Sofascore, получив 8,9 баллов. Судаков, в свою очередь, получил 6,5 баллов, что стало пятой по значимости оценкой среди игроков лиссабонской команды.

Главным героем встречи стал английский нападающий Харви Барнс, вышедший на замену во втором тайме. Он впечатлил зрителей и аналитиков, забив два мяча и заработав наивысшую оценку среди всех участников матча — 9,3 балла. Его вклад стал решающим для итогового результата.

Оценки игроков в матче Ньюкасл – Бенфика по версии Sofascore

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close