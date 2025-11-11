Роберто Манчини дал согласие стать главным тренером «Аль-Садда»

Дата публикации: 11-11-2025 00:33

Бывший главный тренер петербургского «Зенита», миланского «Интера» и национальной сборной Италии Роберто Манчини принял решение возглавить катарский футбольный клуб «Аль-Садд». Как сообщает известный спортивный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, Манчини уже уведомил руководство катарского клуба о готовности подписать контракт и начать работу с командой.

Согласно поступающей информации, соглашение между специалистом и «Аль-Саддом» предусматривает важный пункт, разрешающий расторгнуть контракт летом 2026 года. Именно это условие стало ключевым в процессе переговоров, и стороны окончательно согласовали его 10 ноября. Ожидается, что после утверждения всех необходимых документов Роберто Манчини официально станет главным тренером популярного катарского клуба.

Ранее в прессе появились сведения о том, что «Аль-Садд» сделал для Манчини более выгодное предложение, улучшив финансовые и организационные условия сотрудничества по сравнению с первоначальным вариантом. Сам итальянский специалист, обладающий богатым международным опытом, проявил заинтересованность в новом этапе карьеры и решил принять вызов в другой футбольной культуре.

Напомним, что на посту главного тренера сборной Италии Роберто Манчини добился значимого успеха, приведя национальную команду к победе на чемпионате Европы 2020 года. Теперь перед именитым тренером стоят новые задачи — развивать амбициозный проект «Аль-Садда» и добиваться высоких результатов на международной арене.