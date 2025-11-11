Бывший защитник «Реала» Хакобо Рамон: удивительно, что Анчелотти относился к нам подобным образом

Дата публикации: 11-11-2025 00:56

Центральный защитник итальянского клуба «Комо» Хакобо Рамон, который этим летом завершил свой переход из мадридского «Реала», поделился воспоминаниями о периоде, проведённом под руководством бывшего наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Молодой футболист отметил, что был приятно удивлён отношением такого авторитетного и успешного тренера к своим подопечным.

«Он даже защищал меня на пресс-конференциях перед журналистами, поддерживал в трудные моменты моей карьеры. Я испытываю огромную благодарность к Карло за его доверие и поддержку. Анчелотти всегда был открыт к диалогу, с легкостью находил общий язык с молодыми игроками, много шутил и создавал в команде атмосферу уюта и взаимопонимания. Это удивительно, что человек с таким опытом и статусом проявлял столько человеческого тепла к нам», — приводит слова Рамона футбольное издание AS.

Известно, что Рамон оказался в системе «Реала» в 2013 году, когда был ещё юношей. За прошедшие годы он успел поиграть за все молодёжные составы одного из самых титулованных клубов Европы, а также защищал цвета второй команды «сливочных» в Сегунде. Только в 2025 году центральный защитник получил возможность дебютировать за основную команду «Реала Мадрид», осуществив свою мечту и оказавшись на большом футбольном стадионе бок о бок со знаменитыми игроками мирового уровня.

Стоит напомнить, что после успешной работы с «Реалом» Карло Анчелотти сейчас занимает пост главного тренера сборной Бразилии и продолжает свою легендарную футбольную карьеру, вдохновляя молодых игроков и на новом этапе своей тренерской деятельности.