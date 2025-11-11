Раффаэле Палладино рассматривается как возможный новый главный тренер «Аталанты»
Раффаэле Палладино стал одним из самых обсуждаемых претендентов на должность главного тренера футбольного клуба «Аталанта» после того, как клуб из Бергамо расторг контракт с прежним наставником, хорватским специалистом Иваном Юричем. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), подчеркнув, что появление Палладино на тренерском мостике «Аталанты» выглядит весьма вероятным.
В прошлом сезоне Палладино тренировал «Фиорентину». Под его руководством команда показывала стабильные результаты, однако летом он был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с руководством клуба. Раффаэле Палладино, как и Иван Юрич, является воспитанником тренерской школы Джан Пьеро Гасперини, ведь оба спортсмена в своё время играли под руководством этого опытного тренера в «Дженоа». Именно поэтому многие эксперты считают, что философия футбола и игровой стиль Палладино могут идеально подойти «Аталанте», которая в последние сезоны испытывает спад в результатах.
В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии подопечные «Аталанты» смогли набрать всего шесть очков. Команда потерпела два болезненных поражения: от «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а остальные шесть встреч заканчивались ничейным результатом. Такая серия отрицательно сказалась на положении бергамасков в турнирной таблице. После 11 туров национального чемпионата клуба «Аталанта» располагается лишь на 13-й строчке, имея в активе 13 очков. Этот результат явно не соответствует амбициям клуба и его болельщиков, что и вынудило руководство задуматься о кадровых изменениях.
Переход Раффаэле Палладино на пост главного тренера может стать началом новой эры для «Аталанты». Клуб надеется, что его молодой взгляд, тактическая гибкость и работа с молодёжью помогут вернуть команду на путь побед, а игроки за короткое время смогут показать качественный, зрелищный футбол в Серии А.