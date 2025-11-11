 Раффаэле Палладино рассматривается как возможный новый главный тренер «Аталанты»

Дата публикации: 11-11-2025 00:53

Раффаэле Палладино стал одним из самых обсуждаемых претендентов на должность главного тренера футбольного клуба «Аталанта» после того, как клуб из Бергамо расторг контракт с прежним наставником, хорватским специалистом Иваном Юричем. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), подчеркнув, что появление Палладино на тренерском мостике «Аталанты» выглядит весьма вероятным.

В прошлом сезоне Палладино тренировал «Фиорентину». Под его руководством команда показывала стабильные результаты, однако летом он был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с руководством клуба. Раффаэле Палладино, как и Иван Юрич, является воспитанником тренерской школы Джан Пьеро Гасперини, ведь оба спортсмена в своё время играли под руководством этого опытного тренера в «Дженоа». Именно поэтому многие эксперты считают, что философия футбола и игровой стиль Палладино могут идеально подойти «Аталанте», которая в последние сезоны испытывает спад в результатах.

В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии подопечные «Аталанты» смогли набрать всего шесть очков. Команда потерпела два болезненных поражения: от «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а остальные шесть встреч заканчивались ничейным результатом. Такая серия отрицательно сказалась на положении бергамасков в турнирной таблице. После 11 туров национального чемпионата клуба «Аталанта» располагается лишь на 13-й строчке, имея в активе 13 очков. Этот результат явно не соответствует амбициям клуба и его болельщиков, что и вынудило руководство задуматься о кадровых изменениях.

Переход Раффаэле Палладино на пост главного тренера может стать началом новой эры для «Аталанты». Клуб надеется, что его молодой взгляд, тактическая гибкость и работа с молодёжью помогут вернуть команду на путь побед, а игроки за короткое время смогут показать качественный, зрелищный футбол в Серии А.