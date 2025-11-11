Рубен Аморим назвал Жозе Моуринью своим образцом для подражания

Дата публикации: 11-11-2025 01:03

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своими мыслями о работе и профессионализме наставника «Бенфики» Жозе Моуринью, который недавно пришёл к рулю португальской команды.

«В своей тренерской карьере я учился у многих специалистов, но Жозе Моуринью, безусловно, всегда был для меня настоящим примером для подражания. Он не просто ориентир для португальских тренеров, но и считается эталонной фигурой во всём мировом футболе. Всегда поражало, как на каждом этапе своей карьеры Моуринью добивался успехов — особенно в её начале, когда его победы гремели на всю Европу. Он всегда выделялся особенной манерой общения, умел находить контакт с игроками и прессой. Помню, как здесь, в Англии, многим нравился его стиль, харизма и подход к делу. Сейчас даже забавно отмечать, что мы с ним словно поменялись местами — он работает на родине в Португалии, а я оказался в Англии.

Для меня Моуринью был и остаётся примером, у него всегда есть чему поучиться. Иногда мы обмениваемся короткими сообщениями, поддерживаем общение, но на этом наше взаимодействие и ограничивается», — приводит слова Аморима издание TNT Sports.

Напомним, что Жозе Моуринью занимает пост главного тренера «Бенфики» с сентября 2025 года. Под его руководством португальский клуб заметно прибавил в результатах и на данный момент располагается на третьей строчке чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 11 сыгранных турах. Болельщики и специалисты отмечают улучшение игры и организацию команды, надеясь, что Моуринью сможет привести «Бенфику» к новым трофеям уже в ближайшие сезоны.