Футболиста «Бенфики» обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними

Дата публикации: 11-11-2025 00:45

Форвард футбольного клуба «Бенфика» из Лиссабона и игрок национальной сборной Норвегии Андреас Шельдеруп оказался в центре скандала. Согласно информации издания A Bola, молодому спортсмену предъявлены обвинения со стороны датских правоохранительных органов в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних лиц.

Известно, что инцидент произошёл еще два года назад, когда Шельдеруп выступал в составе датского «Норшелланна». По данным прессы, 21-летний футболист признал собственную вину, пояснив, что действительно переслал видео с интимным содержанием своему знакомому. В результате норвежцу грозит серьёзное наказание вплоть до шестилетнего срока лишения свободы, поскольку подобные преступления караются по датскому законодательству особенно строго. Дальнейшая судьба игрока станет известна после завершения судебного разбирательства.

Несмотря на возникшие проблемы с законом, Шельдеруп продолжает профессиональную карьеру на высоком уровне. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии нападающий вышел на поле в девяти матчах, где забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В рамках Лиги чемпионов он также отметился аналогичной статистикой за шесть проведённых игр. Кроме клубных достижений, Андреас успешно проявил себя и в составе национальной команды: 14 октября он отличился голевым пасом на партнёра в товарищеском матче сборной Норвегии против Новой Зеландии, который завершился вничью со счётом 1:1.

Пока руководство «Бенфики» воздерживается от официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации, а представители футболиста надеются, что инцидент не окажет негативного влияния на его дальнейшую карьеру. Тем не менее, ситуация с участием Шельдерупа пристально отслеживается как футбольными организациями, так и журналистами, ведь решения суда могут повлиять не только на репутацию игрока, но и на весь его будущий путь в профессиональном спорте.