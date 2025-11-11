Роналдо высказал свое мнение о Криштиану Роналду: «Есть люди с чрезмерной самоуверенностью»

Дата публикации: 11-11-2025 00:51

Известный в прошлом нападающий Роналдо, поигравший за такие гранды как «Интер», «Реал» и национальную сборную Бразилии, поделился своим мнением о персоне Криштиану Роналду, звезде «Аль-Насра» и сборной Португалии. Роналдо отметил, что уровень уверенности Криштиану порой кажется излишним, и высказал своё критическое мнение по поводу самооценки португальца.

«Некоторые люди очень самоуверенны. Я лично предпочитаю, чтобы мои достижения оценивали другие люди, а не я сам о себе рассказывал. Безусловно, Криштиану Роналду — это выдающийся футболист и один из лучших игроков в истории мирового футбола. Лучший ли он из всех? Я с этим не соглашусь. Однако важно отметить, что я, тем не менее, уважаю его точку зрения и его выбор. Более того, на мой взгляд, Криштиану однозначно входит в десятку сильнейших футболистов всех времён», — приводит слова бразильца издание Footmercato.

Добавим, что Криштиану Роналду — пятикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч», которую получает лучший футболист года, а также победитель чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

В текущем футбольном сезоне Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень игры: ему удалось провести 11 матчей за свой клуб «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отличился 10 забитыми голами и оформил две результативные передачи. Таким образом, несмотря на критику, португалец по-прежнему доказывает свой класс и значимость на футбольном поле, оставаясь в числе главных звёзд мирового футбола.