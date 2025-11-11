Уэйн Руни выделил ключевой трансфер нынешнего сезона АПЛ

Дата публикации: 11-11-2025 12:57

Легендарный нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о самых значимых трансферах текущего сезона в английской Премьер-лиге. По мнению бывшего капитана "Манчестер Юнайтед", переход полузащитника Гранита Джаки стал главным и самым удачным приобретением английского чемпионата в этом году.

«Когда стало известно, что Джака возвращается в АПЛ, многие сомневались, сможет ли он вновь проявить себя на привычно высоком уровне, особенно учитывая, что его новый клуб — команда, только что пробившаяся в высший дивизион. Был вопрос — будет ли он стабилен, сумеет ли помочь команде избежать борьбы за выживание и привести коллектив к новым вершинам? Однако по ходу сезона стало ясно, что этот трансфер можно назвать крайне успешным. Джака быстро стал ключевым игроком, заметно усилив центр поля своей новой команды, демонстрируя отличное лидерство и профессионализм. Именно такие футболисты позволяют новичкам лиги адаптироваться и уверенно чувствовать себя среди лучших соперников», — приводит слова Руни портал Goal.com.

Напомним, что этим летом Гранит Джака покинул немецкий "Байер", чтобы присоединиться к английскому "Сандерленду". Сумма сделки не разглашается, однако отмечалось, что клуб из АПЛ подписал с 31-летним швейцарским полузащитником трёхлетний контракт. За время выступления в новом клубе футболист уже провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Помимо этого, эксперты и болельщики отмечают его влияние на игру команды, а также высокий уровень дисциплины и самоотдачи, что также сыграло роль в положительных результатах "Сандерленда" на старте сезона.