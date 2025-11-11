WADA озвучила официальную позицию по допинговому делу Мудрика

Дата публикации: 11-11-2025 13:01

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал текущий допинговый скандал, связанный с футболистом Михаилом Мудриком.

«В первую очередь мы ожидаем вынесения дисциплинарного вердикта по делу Мудрика от Футбольной ассоциации Англии (FA).

На данный момент точных сроков просмотра и решения по этому делу нам неизвестно. После того как FA огласит своё решение, мы запросим всю необходимую документацию и материалы, относящиеся к этому делу. Только после анализа этих данных мы примем решение о согласии либо несогласии с постановлением ассоциации. В случае если нам покажется, что наказание будет чрезмерно строгим или, напротив, недостаточно жёстким, у нас есть право подать апелляцию», — отметил Банька.

Отметим, что футболист «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA в связи с подозрением на нарушение антидопинговых правил. Если факт употребления запрещённых веществ подтвердится, спортсмену грозит дисквалификация сроком до четырёх лет, что может серьезно повлиять на его профессиональную карьеру и репутацию.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс в спортивной среде, поскольку Мудрик является одним из перспективных футболистов, и любое решение FA в отношении его дисциплинарного дела будет внимательно отслеживаться как болельщиками, так и экспертами в области спорта.