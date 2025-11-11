Ламин Ямаль выбыл из сборной Испании

Дата публикации: 11-11-2025 13:17

Молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, недавно вызванный в сборную Испании на ноябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2026, был исключён из заявки из-за проблем со здоровьем. Как сообщает Marca, футболист продолжительное время испытывал дискомфорт в паховой области, а накануне сборов прошёл медицинское вмешательство, о котором Федерация футбола Испании (RFEF) не была заранее уведомлена.

В официальном заявлении RFEF говорится, что медицинский штаб национальной команды был «удивлён и обеспокоен», узнав 10 ноября, уже в день начала тренировочного лагеря, что Ямаль в то же утро прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения хронических болей в паху. Информация об этом поступила в федерацию лишь поздно вечером, вместе с медицинским заключением, где содержалась рекомендация о периоде восстановления 7–10 дней.

«Учитывая обстоятельства и руководствуясь интересами здоровья игрока, Федерация футбола Испании приняла решение освободить Ламина Ямаля от участия в ближайших матчах. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении RFEF.

По данным испанских СМИ, лечение Ямаля проходило под контролем медицинского штаба «Барселоны». Радиочастотная терапия применяется для снятия воспаления и боли в мышцах паховой области, однако требует покоя и осторожности в первые дни после процедуры.

Таким образом, 17-летний форвард пропустит ноябрьские поединки сборной Испании против Грузии и Турции в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026. На данный момент команда Луиса де ла Фуэнте лидирует в своей группе, имея 12 очков после четырёх матчей, и близка к досрочному выходу в финальную часть турнира.

Ламин Ямаль считается одной из главных надежд испанского футбола. В нынешнем сезоне он уже прочно закрепился в основном составе «Барселоны», отметившись несколькими результативными действиями в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

В клубе рассчитывают, что футболист полностью восстановится до конца ноября и сможет помочь команде в ключевых матчах перед зимней паузой.