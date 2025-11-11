Андрей Лунин рассматривается для перехода в престижный лондонский клуб

Дата публикации: 11-11-2025 13:03

Вратарь национальной сборной Украины, Андрей Лунин, возможно, в ближайшем будущем сменит клубную прописку. Такое развитие событий связано с его ограниченным временем на поле в текущем сезоне.

По данным портала El Nacional, украинский голкипер рассматривает возможность трансфера, поскольку его игровая практика крайне мала. Среди клубов, проявляющих интерес к Лунину, особенно выделяются ведущие команды английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Эти гранды футбола могут предложить Андрею больше шансов на регулярные выступления.

Помимо них, в борьбу за украинского вратаря включился еще один известный представитель АПЛ — лондонский клуб «Тоттенхэм». Такое внимание свидетельствует о высокой оценке профессиональных качеств Лунина со стороны сильнейших европейских команд.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин практически не выходил на поле и, вероятнее всего, получит возможность сыграть только в Кубке Испании, но не ранее 2026 года, что дополнительно подтолкнуло футболиста к поиску новых вызовов в карьере.

Ранее также стало известно, что Лунин отказался выступать за сборную Украины, мотивируя свое решение позицией главного тренера команды Сергея Реброва, что вызвало широкий резонанс в спортивной общественности.

Таким образом, ситуация вокруг Андрея Лунина продолжает оставаться напряженной. Перемена клуба может стать для него шансом раскрыться в другом чемпионате, получить больше игрового времени и вернуть себе место в составе национальной команды. Следует ожидать официальных заявлений в ближайшие месяцы, когда трансферные окна в Европе откроются, и клубы смогут завершать переговоры.