В Турции арестовали двух президентов футбольных клубов и 17 судей

В Турции разгорелся крупный коррупционный скандал в футбольной среде — арестованы 17 судей, подозреваемых в участии в договорных матчах и нелегальных ставках. Как сообщает издание Hürriyet, прокуратура страны выдала ордера на арест 21 человека, среди которых — не только арбитры, но и два президента футбольных клубов. Масштабная операция прошла одновременно в 12 городах, включая Стамбул, Анкару и Измир.

По данным следствия, задержанные лица могут быть причастны к созданию сети, занимавшейся манипуляциями с результатами матчей и ставками через нелегальные букмекерские платформы. В рамках расследования изъяты документы, телефоны и компьютеры, а также значительные суммы наличных денег, предположительно полученные от незаконных операций.

Скандал стал логическим продолжением внутренней проверки, проведённой ранее Турецкой футбольной федерацией (TFF). Итоги расследования оказались шокирующими — около 65% действующих арбитров страны имели активные аккаунты в букмекерских конторах. Более того, почти четверть из них (152 судьи) регулярно делали ставки, нарушая основные этические и дисциплинарные нормы ФИФА и УЕФА.

Особенно поразили масштабы увлечённости некоторых арбитров азартными играми. Так, один из отстранённых судей совершил более 18 тысяч ставок, а 42 других признались в участии минимум в 1000 матчей, на которые они ставили лично. Эти факты вызвали бурную реакцию в спортивных кругах Турции, где теперь требуют полного реформирования системы судейства и усиления контроля за арбитрами всех уровней.

По решению дисциплинарной комиссии TFF, 149 судей были дисквалифицированы на сроки от восьми до двенадцати месяцев. Однако, как отмечают источники, для многих расследование только начинается — прокуратура намерена проверить все случаи, связанные с подозрительными ставками, в том числе международные контакты арбитров.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футбольным судьям категорически запрещено делать ставки не только на футбольные, но и на любые спортивные события. Нарушение этого правила считается грубейшим проступком и карается не только пожизненной дисквалификацией, но и уголовным преследованием.

Турецкие власти заявляют, что намерены довести дело до конца, чтобы очистить национальный футбол от коррупции. По словам представителей прокуратуры, подобные расследования будут проводиться регулярно, а виновные понесут наказание «в полном объёме закона». Скандал уже получил широкий резонанс в Европе и может повлиять на репутацию турецкого судейского корпуса на международной арене.