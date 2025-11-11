Трабзонспор намерен выделить 4-5 миллионов евро на покупку футболиста киевского Динамо

Дата публикации: 11-11-2025 12:59

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» планирует уже в январе осуществить трансфер молодого украинского защитника — 20-летнего центрбека киевского «Динамо» Тараса Михавко.

Руководство бордово-синих видит в Михавко очень перспективного игрока, который благодаря своему юному возрасту и высоким потенциальным игровым качествам способен существенно усилить линию обороны команды. При этом клуб рассматривает этого футболиста как выгодный инвестиционный вариант, учитывая возможность последующей перепродажи с прибылью на трансферном рынке.

В «Трабзонспоре» намерены видеть Тараса в паре с другим украинским защитником, Арсением Батаговым, который уже выступает за турецкую команду, формируя центральную защиту и обеспечивая стабильность обороны.

Ожидается, что сделка по приобретению Михавко будет курироваться лично президентом клуба — Эртугрулом Доганом. Он готов выделить на трансфер сумму около 4-5 миллионов евро, несмотря на то, что рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается примерно в 6 миллионов евро.

Текущий контракт Михавко с киевским «Динамо» действует до конца февраля 2028 года. За нынешний сезон молодой защитник провёл 20 матчей в составе своей команды, при этом отличившись тремя забитыми мячами, что является хорошим показателем для игрока его амплуа.

Переход в турецкий чемпионат откроет для Михавко новые возможности для профессионального роста и закрепления на высоком уровне, а также позволит клубу Трабзонспор усилить защитные линии, опираясь на молодых и амбициозных исполнителей с опытом выступлений в европейском футболе.