Дата публикации: 18-11-2025 21:47

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми оказался в центре громкого скандала: на днях стало известно, что немецкая прокуратура оштрафовала футболиста на внушительную сумму в € 450 тысяч. Причиной для столь сурового наказания стало хранение запрещённых в Германии предметов. Как сообщает издание Bild, в ходе проведения следственных мероприятий у Карима были обнаружены кастет и электрошокер — эти виды оружия в стране считаются незаконными и их оборот строго ограничен законом.

Защитник футболиста утверждает, что оба предмета не предназначались для использования Каримом или хранения в доме игрока намеренно. По информации юриста, кастет и электрошокер оказались в квартире Адейеми случайно — они были положены в посылку, которая поступила из интернет-магазина. Карим якобы пытался объяснить эту ситуацию сотрудникам правоохранительных органов, но, несмотря на его аргументы, прокуратура приняла решение внести административный штраф.

Новость о штрафе и незаконном хранении оружия в доме звезды «Боруссии» всплыла буквально накануне важнейшего матча для национальной сборной Германии. В тот момент сборная готовилась к решающему отборочному поединку чемпионата мира по футболу, где уверенно обыграла команду Словакии со счётом 6:0. Инцидент вызвал растерянность не только в Немецком футбольном союзе (DFB), но и в руководстве самого клуба, не ожидавших подобного поворота событий.

Несмотря на возникшие трудности за пределами футбольного поля, Карим Адейеми продолжает оставаться одним из ключевых игроков «Боруссии» в нынешнем сезоне. На данный момент нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах за клуб, забив три гола и столько же раз ассистировав своим партнёрам по команде. Именно результативная игра и активное участие в атакующих действиях позволяют тренерскому штабу по-прежнему доверять Адейеми место в основном составе.

Остаётся надеяться, что эта неприятная история не повлияет на дальнейшую карьеру талантливого форварда. Не исключено, что клуб и игрок в скором времени сделают официальные заявления с пояснениями своей позиции. Сейчас главное — избежать психологического давления и сосредоточиться на предстоящих встречах сезона для достижения высоких целей как в клубе, так и в национальной сборной.