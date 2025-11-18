«Манчестер Сити» может опередить «Барселону» в борьбе за трансфер игрока

Дата публикации: 18-11-2025 21:57

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил свой восторг игрой молодого вингера «Кёльна» Саида Эль-Мала. Согласно информации, опубликованной Sky Sport Germany, руководство английского клуба серьезно заинтересовалось талантом 19-летнего футболиста и в последние недели отправляло своих скаутов на матчи с его участием. Таким образом, представители «горожан» смогли подробно оценить способности и потенциал перспективного игрока, который уже проявил себя на высшем уровне в Бундеслиге.

Источники утверждают, что немецкий клуб готов расстаться с Саидом Эль-Малом за сумму около € 40 млн. Интерес к атакующему полузащитнику проявляют не только команды из Англии, но и такие лидеры немецкого футбола, как дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Таким образом, борьба за подписание молодого дарования обещает быть весьма острой, ведь конкуренцию составляют одни из сильнейших клубов Европы.

Кроме того, ранее издание сообщало, что испанская «Барселона» также не исключает возможности заключения контракта с Саидом Эль-Малом по итогам текущего сезона. Каталонцы внимательно следят за прогрессом футболиста и рассматривают его как потенциальное усиление состава, способное помочь команде в будущих европейских и национальных турнирах.

Статистика Саида Эль-Мала в текущем сезоне Бундеслиги впечатляет: за 10 матчей чемпионата он смог отличиться четырьмя забитыми мячами и совершил одну результативную передачу. Такие показатели говорят о высокой эффективности игрока на футбольном поле и о его умении оказываться в нужный момент в нужном месте. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Саида Эль-Мала составляет € 18 млн, однако интерес ведущих европейских клубов и высокий спрос на атакующих футболистов могут спровоцировать резкий рост его трансферной стоимости в ближайшее время.

Саид Эль-Мал уже привлек внимание различных специалистов и поклонников футбола своими яркими выступлениями. Эксперты считают, что у молодого вингера есть все шансы стать одной из звезд европейского футбола в ближайшие годы, а его возможный переход в гранды футбольного мира может сыграть ключевую роль в развитии его карьеры.