Тренер «Монако» прокомментировал сроки возвращения Поля Погба

Дата публикации: 18-11-2025 21:58

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Себастьен Поконьоли поделился новостями о процессе восстановления их опытного полузащитника Поля Погба, которому на данный момент 32 года. Поконьоли сдержанно прокомментировал ситуацию вокруг состояния футболиста и выразил осторожность в прогнозах по срокам его возвращения на поле.

«Я, конечно, очень надеюсь увидеть Поля на поле как можно скорее. Но, учитывая прошлый опыт, когда я делал подобные заявления, теперь стараюсь не забегать вперёд и не давать конкретных сроков. Всё должно произойти в своё время, когда Поль будет полностью готов», — приводит слова Поконьоли французское издание L’Équipe.

Напомним, что опытный французский футболист из-за неудачного единоборства на тренировке, которая проходила 30 октября, получил ушиб лодыжки. Ранее спортсмен продолжительное время восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра, что серьезно осложнило его возможности появляться на поле. После перехода в «Монако» Погба пока так и не провёл за новую команду ни одного официального матча. Более того, болельщики не видели его на поле уже более двух лет — последний раз Поль сыграл в сентябре 2023 года, выступая за «Ювентус» лишь 28 минут в поединке против «Эмполи». После этого игрок прошёл череду травм и сложных этапов восстановления, которые не позволили ему вернуться к прежним результатам.

Бывший игрок сборной Франции, Погба был одним из ключевых футболистов в Европе, однако в последние годы его карьеру омрачили череда повреждений и длительная реабилитация. Весь спортивный мир и поклонники «Монако» внимательно следят за новостями о его состоянии, ведь многие надеются, что с возвращением Погба команда существенно усилится, а сам Пол сможет вновь проявить свои лидерские качества на поле. Важно отметить, что тренерский штаб и медицинская команда клуба держат здоровье футболиста в приоритете и планируют его возвращение без риска рецидива травм.

На этой неделе «Монако» будет готовиться к важному матчу 13-го тура французской Лиги 1, где соперником монегасков станет «Ренн». Встреча состоится в субботу, 22 ноября, и многие фанаты ожидают, что команда покажет достойную игру, несмотря на отсутствие одной из своих звезд. Перспектива возвращения Поля Погба остаётся открытым вопросом, однако все в клубе и за его пределами надеются на скорейшее восстановление именитого полузащитника.