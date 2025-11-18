Футболист «Барселоны» Рафинья вернулся к тренировкам после травмы

Дата публикации: 18-11-2025 21:50

28-летний вингер футбольного клуба «Барселона» Рафинья восстановился после полученной ранее травмы и вновь приступил к полноценным тренировкам с командой. Об этом официально сообщается в социальных сетях каталонского клуба, где поклонники уже выразили свою радость по поводу возвращения бразильского футболиста на поле.

Напомним, что неприятный эпизод произошёл с Рафиньей в конце сентября во время поединка шестого тура Ла Лиги, когда «Барселона» встречалась с «Овьедо» и одержала победу с уверенным счётом 3:1. Во время матча бразильский вингер получил мышечное повреждение, что стало причиной его вынужденного ухода с поля. Казалось, что травма не столь серьёзная, и скоро Рафинья сможет вернуться к тренировкам, однако спустя некоторое время во время одного из занятий у футболиста произошёл рецидив, из-за которого реабилитационный процесс затянулся.

Спустя несколько недель тяжёлой реабилитации, Рафинья всё же сумел вернуться в строй и теперь готов помогать команде сине-гранатовых бороться за высокие места в испанском чемпионате и европейских турнирах. Восстановление футболиста обрадовало не только руководство клуба и его тренерский штаб, но и многочисленных болельщиков «Барселоны», для которых игра Рафиньи является одним из украшений атакующей линии команды.

Следующий матч каталонской «Барселоны» запланирован на 22 ноября, когда команда под руководством Хави примет в гости «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоится на обновлённом стадионе «Спотифай Камп Ноу», который после реконструкции сможет принять до 45 тысяч преданных поклонников сине-гранатовых. Интерес к матчу традиционно очень высок, ведь противостояния с баскским клубом всегда отличаются принципиальностью и жёсткой борьбой на поле.

В нынешнем сезоне Рафинья уже успел провести за «Барселону» семь матчей во всех соревнованиях, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ожидается, что с возвращением бразильца атакующий потенциал каталонской команды значительно возрастёт, а его опыт и мастерство вновь принесут пользу коллективу. Руководство и болельщики с нетерпением ждут дальнейших успехов Рафиньи и надеются, что он поможет «Барселоне» в достижении поставленных целей как в национальном первенстве, так и на международной арене.