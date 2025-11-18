Дата публикации: 18-11-2025 21:48

В футбольном клубе «Манчестер Сити» с иронией и восхищением отреагировали на впечатляющее выступление нападающего команды Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне. Молодой норвежец демонстрирует поистине феноменальные результаты, регулярно забивая голы и помогая как клубу, так и национальной сборной достигать новых спортивных вершин. За текущий сезон на счету Холанда уже 35 мячей, забитых им в 23 матчах за «горожан» и сборную Норвегии во всех официальных турнирах. Феноменальная результативность нападающего позволяет ему уверенно лидировать в списке лучших бомбардиров европейского футбола, а «Манчестер Сити» — претендовать сразу на несколько престижных трофеев.

Сборная Норвегии, лидером нападения которой является Холанд, добилась крупного успеха: впервые за долгие годы команда смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Ключевым стал матч 6-го тура отборочного этапа, в котором норвежцы одержали уверенную победу над национальной сборной Италии со счетом 4:1. В этой встрече Холанд вновь продемонстрировал свой класс, оформив дубль и внеся решающий вклад в итоговый успех своей сборной. Многими экспертами отмечается, что именно эффективность и лидерские качества Эрлинга стали залогом выхода команды на мировой футбольный форум.

Клуб оценил достижения своего форварда с присущим чувством юмора, разместив в официальных соцсетях необычное поздравление. В публикации от имени «Манчестер Сити» в соцсети X (бывший Twitter) говорится: «Если вам когда-нибудь станет грустно, просто помните, что миру 4,543 миллиарда лет, а вы каким-то образом умудрились существовать в одно время с Эрлингом Холандом». Такой комментарий вызвал бурную реакцию среди болельщиков: многие поддержали необычное послание, отмечая, что иметь возможность наблюдать за игрой такого выдающегося футболиста — настоящая удача для любителей футбола.

«Не стоит расстраиваться», — добавили в аккаунте «Манчестер Сити», еще раз подчеркнув уникальность таланта Холанда и его значимость для клуба и мира футбола.