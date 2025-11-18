Антони поделился подробностями сорвавшегося трансфера в «Баварию»

Дата публикации: 18-11-2025 21:56

Форвард испанского клуба «Бетис» Антони поделился историей о том, как едва не стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2025 году, однако на последнем этапе переговоров его трансфер так и не состоялся.

«Последний день трансферного окна выдался для меня по-настоящему напряжённым и насыщенным. Всё произошло буквально в последние часы, когда уже казалось, что все решения приняты. В тот момент у меня шли завершающие переговоры с представителями ‘Бетиса’, и вдруг поступил неожиданный звонок из ‘Баварии’. Я не ожидал такого поворота, ведь ‘Бавария’ — это один из самых титулованных и уважаемых клубов Европы, а тренер Винсент Компани, обладающий огромным опытом, лично со мной связался. Мы поговорили довольно долго, он был очень доброжелателен и сразу дал понять, что давно следит за моей карьерой и высоко ценит мой стиль игры. Было уже около 23:00, когда состоялся этот разговор, атмосфера была напряжённой — передо мной стоял очень сложный выбор. С одной стороны, возможность перейти в ‘Баварию’ манила своими перспективами, с другой — я уже пообещал ‘Бетису’ остаться, и данное слово для меня многое значит. Я чувствовал ответственность и перед собой, и перед клубом, где меня приняли, где я чувствую себя действительно комфортно и по-настоящему счастливым. Кроме того, большой роль сыграли и мои родные — мы приняли это решение всей семьёй. Я решил остаться», — рассказал Антони в интервью Globo.

Таким образом, нападающий предпочёл остаться верен испанскому клубу, несмотря на заманчивое предложение от одного из лучших клубов Германии и Европы. В этом сезоне Антони демонстрирует отличную форму: он уже сыграл 11 матчей за «Бетис» во всех соревнованиях, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его вклад помогает клубу уверенно смотреть в будущее и рассчитывать на успех как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.

Поступок Антони стал ярким примером профессионализма и преданности своим принципам и команде, а болельщики «Бетиса» высоко оценили его верность клубу. Сам футболист считает, что принял верное решение, поскольку атмосфера в клубе и поддержка со стороны как руководства, так и фанатов стали для него настоящим домом. На ближайшее время Антони намерен продолжать радовать своих поклонников яркой игрой и помогать «Бетису» добиваться новых высот.