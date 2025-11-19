Сборные Беларуси и Греции разошлись миром в последнем матче квалификации ЧМ-2026

Дата публикации: 19-11-2025 01:49

Вечером завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года, в котором встретились национальные сборные Беларуси и Греции. Встреча состоялась на нейтральном поле, а именно на стадионе «Зи-Ти-И Арена», расположенном в венгерском городе Залаэгерсег. Исход поединка оказался ничейным — финальный свисток зафиксировал счёт 0:0, и команды не смогли порадовать своих болельщиков результативной игрой.

Матч прошёл в напряжённой и упорной борьбе: оба соперника создали несколько опасных моментов, однако вратари и защитные линии действовали надёжно, не позволив оппонентам отличиться. В первом тайме греки владели территориальным преимуществом, однако белорусы эффективно оборонялись. Во второй половине встречи команда Беларуси сумела создать несколько перспективных атак, но реализовать свои шансы игрокам так и не удалось. В целом, несмотря на старания футболистов с обеих сторон, забитых голов зрители так и не увидели.

По итогам шести сыгранных матчей белорусская сборная увеличила свой счёт на одно очко, доведя общую сумму до двух баллов. Это позволило им занять четвёртое место в турнирной таблице группы C. Сборная Греции, в свою очередь, после этой ничьей набрала семь очков и расположилась на третьей строчке в группе. Несмотря на то, что обе команды сохраняли шансы на повышение в таблице, данный результат значительно осложнил задачи сборной Беларуси по выходу на следующий этап квалификации, тогда как греки ещё могут побороться за попадание в финальный турнир чемпионата мира.

Напомним, что действующим чемпионом мира остаётся футбольная сборная Аргентины. В финальном матче ЧМ-2022, состоявшемся в Катаре, аргентинцы встречались с французской национальной командой. Основное время того драматичного противостояния завершилось с результативной ничьей 3:3, а в серии пенальти более точными оказались аргентинские футболисты, победившие со счётом 4:2 и впервые за 36 лет завоевавшие титул чемпионов мира.

Таким образом, после завершения очередного тура европейской квалификации сохраняется интрига в борьбе за выход в финальную стадию ЧМ-2026. Футболисты обеих команд будут стараться добыть столь важные очки в следующих встречах, а болельщики, в свою очередь, с нетерпением ждут продолжения захватывающей борьбы и красивых голов в предстоящих матчах.