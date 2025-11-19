«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность побороться за Марка Гехи

Дата публикации: 19-11-2025 01:54

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за развитием ситуации вокруг центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Как сообщает источник Daily Mail, действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает уже летом следующего года, что делает его одним из самых привлекательных кандидатов на трансфер для клубов английской Премьер-лиги.

По информации издания, укрепление позиции в центре обороны является одной из приоритетных задач для руководства «Манчестер Юнайтед». Дело осложняется тем, что продление контракта с нынешним капитаном обороны Гарри Магуайром стагнирует, и пока стороны так и не пришли к взаимному согласию. При нынешних обстоятельствах Магуайр уже зимой получает право обсуждать условия возможного перехода с другими клубами и даже подписывать предварительные соглашения, что увеличивает вероятность его ухода из состава «красных дьяволов» в ближайшем будущем.

Интерес к Марку Гехи проявляют не только манкунианцы — ранее в британских СМИ всплывали сообщения о желании «Ливерпуля» заполучить молодого и перспективного защитника следующим летом. Таким образом, грядущий трансфер может превратиться в настоящее сражение между двумя титулованными клубами.

В текущем сезоне 23-летний Гехи сыграл в 18 официальных матчах за «Кристал Пэлас» во всех соревнованиях, сумев отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его уверенная игра на поле, стабильность и лидерские качества привлекли внимание клубов-гигантов, которые ищут свежую кровь для реорганизации своей оборонительной линии. Эксперты отмечают, что Марк демонстрирует высокую скорость, умение грамотно выбирать позицию, а также обладает неплохими организаторскими способностями на последней линии защиты.

Согласно данным, опубликованным на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость Марка Гехи на данный момент оценивается примерно в €50 млн. Для «Кристал Пэлас», вероятно, будет непросто удержать своего ключевого защитника, особенно если на него положат глаз такие гранды, как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Поклонники английского футбола с нетерпением ждут дальнейших новостей о будущей судьбе игрока и предстоящей трансферной гонке.