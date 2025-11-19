«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность побороться за Марка Гехи
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за развитием ситуации вокруг центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Как сообщает источник Daily Mail, действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает уже летом следующего года, что делает его одним из самых привлекательных кандидатов на трансфер для клубов английской Премьер-лиги.
По информации издания, укрепление позиции в центре обороны является одной из приоритетных задач для руководства «Манчестер Юнайтед». Дело осложняется тем, что продление контракта с нынешним капитаном обороны Гарри Магуайром стагнирует, и пока стороны так и не пришли к взаимному согласию. При нынешних обстоятельствах Магуайр уже зимой получает право обсуждать условия возможного перехода с другими клубами и даже подписывать предварительные соглашения, что увеличивает вероятность его ухода из состава «красных дьяволов» в ближайшем будущем.
Интерес к Марку Гехи проявляют не только манкунианцы — ранее в британских СМИ всплывали сообщения о желании «Ливерпуля» заполучить молодого и перспективного защитника следующим летом. Таким образом, грядущий трансфер может превратиться в настоящее сражение между двумя титулованными клубами.
В текущем сезоне 23-летний Гехи сыграл в 18 официальных матчах за «Кристал Пэлас» во всех соревнованиях, сумев отличиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его уверенная игра на поле, стабильность и лидерские качества привлекли внимание клубов-гигантов, которые ищут свежую кровь для реорганизации своей оборонительной линии. Эксперты отмечают, что Марк демонстрирует высокую скорость, умение грамотно выбирать позицию, а также обладает неплохими организаторскими способностями на последней линии защиты.
Согласно данным, опубликованным на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость Марка Гехи на данный момент оценивается примерно в €50 млн. Для «Кристал Пэлас», вероятно, будет непросто удержать своего ключевого защитника, особенно если на него положат глаз такие гранды, как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Поклонники английского футбола с нетерпением ждут дальнейших новостей о будущей судьбе игрока и предстоящей трансферной гонке.