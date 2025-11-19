Болгария одержала свою единственную победу в квалификации к ЧМ-2026, обыграв сборную Грузии

Дата публикации: 19-11-2025 01:50

В Софии на легендарном стадионе «Василь Левски» прошёл матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Болгарии и Грузии. Встреча вызвала большой интерес болгарских болельщиков, пришедших поддержать свою команду в столь важном поединке. В упорной борьбе хозяевам удалось одержать победу над сборной Грузии, продемонстрировав боевой настрой и самоотдачу. Итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу болгарской сборной.

С самого начала матча болгарская команда взяла инициативу в свои руки. Уже на 10-й минуте нападающий сборной Болгарии Георги Русев точно воспользовался своим моментом и открыл счёт в матче, чем привёл местных болельщиков в восторг. Футболисты не остановились на достигнутом и продолжили атакующий натиск. На 24-й минуте ещё один нападающий — Филип Крастев — сумел поразить ворота гостей, увеличив преимущество болгар до двух голов и укрепив психологическое преимущество своей команды.

Несмотря на серьёзное отставание, грузинская сборная не сдавалась: команда боролась на каждом участке поля, стараясь изменить ход встречи. Особенно стоит отметить нападающего Хвичу Кварацхелию — лидера национальной сборной и игрока французского «ПСЖ». Он провёл на поле все 90 минут и активно помогал партнёрам в атаке, но защита болгар действовала уверенно. Только на 88-й минуте грузинский защитник Лука Лочошвили смог сократить отставание в счёте, реализовав опасный момент у ворот соперника. Финальные минуты матча прошли в напряжённой борьбе, но болгарская команда сумела удержать победный результат.

После шести сыгранных туров квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Болгарии набрала свои первые три очка, одержав первую и пока единственную победу в этой отборочной кампании. Благодаря этому успеху команда занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Е и сохраняет шансы побороться за более высокие позиции. Сборная Грузии, набравшая также три очка, располагается на третьей строчке, однако ей предстоит серьёзная борьба в оставшихся матчах стадии. Матч в Софии стал значимым событием для болгарских футболистов и их болельщиков, подарив надежду на успешное завершение квалификации.