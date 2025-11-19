Шотландия вырвала победу у Дании и пробилась на ЧМ-2026

Дата публикации: 19-11-2025 01:53

Завершился захватывающий матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между национальными сборными Шотландии и Дании. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, где зрители стали свидетелями настоящей футбольной драмы. Итоговая победа осталась за хозяевами поля, которые сумели вырвать три очка у сильной сборной Дании — матч завершился впечатляющим счетом 4:2 в пользу Шотландии.

С самого начала матча команды продемонстрировали высокий уровень игры и настрой на победу. Уже на четвёртой минуте полузащитник клуба «Наполи» и один из лидеров шотландцев — Скотт Мактоминей — открыл счет, поразив ворота гостей точным ударом. Первый тайм прошёл довольно напряженно, оба коллектива имели свои моменты для взятия ворот, однако больше голов до перерыва зрители не увидели.

После возобновления игры, на 57-й минуте, ситуация на поле разительно изменилась — форвард датчан и одноклубник Мактоминея по «Наполи» Расмус Хойлунд сравнял счет, реализовав пенальти. Данцы обострили игру, однако вскоре остались в меньшинстве: на 62-й минуте защитник гостей Расмус Кристенсен получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле, оставив свою команду вдесятером. Этот эпизод значительно повлиял на развитие событий.

Воспользовавшись численным преимуществом, хозяева поля прибавили в атаке. Уже на 79-й минуте нападающий Лоуренс Шанклэнд отправил мяч в ворота датчан и вновь вывел Шотландию вперёд. Однако, несмотря на это, защитник Дании Патрик Доргу быстро восстановил равновесие — спустя всего три минуты, на 82-й минуте, он сравнял счет, подарив своей команде надежду на положительный результат. Но на этом напряжение только нарастало.

Концовка противостояния оказалась по-настоящему драматичной. На 90+3-й минуте защитник шотландцев Киран Тирни, поддержав атаку своей команды, нанёс точный удар и вновь заставил болельщиков ликовать — Шотландия вышла вперед. А уже буквально через несколько минут, когда казалось, что все вопросы решены, на 90+8-й минуте хавбек хозяев Кенни Маклин поставил окончательную точку в этом противостоянии, установив итоговый счёт — 4:2 в пользу шотландской сборной.

Таким образом, после шести проведённых матчей сборная Шотландии уверенно лидирует в группе C, набрав 13 очков, и занимает первое место. Датская команда с 11 баллами после шести туров располагается на втором месте. Благодаря этой волевой и эмоциональной победе, сборная Шотландии досрочно завоевала путёвку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Этот успех стал для болельщиков и всей страны значимым достижением и свидетельствует о серьёзных амбициях шотландского футбола на мировой арене.