Снейдер: С Роналду у Португалии больше шансов на победу на ЧМ-2026, чем у Аргентины с Месси

Дата публикации: 19-11-2025 01:55

Известный бывший полузащитник национальной сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился своим мнением о шансах разных команд на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Специалист заявил, что, по его оценке, сборная Португалии во главе с легендарным Криштиану Роналду обладает большими возможностями для завоевания титула, чем действующие чемпионы — команда Аргентины, в которой выступает другой футбольный гений Лионель Месси.

«В настоящее время у Португалии действительно очень сбалансированный, мощный и талантливый состав. Команда показала блестящую сыгранность и имеет отличную мотивацию. Лично для меня именно португальцы — одни из главных фаворитов следующего ЧМ, — отметил Снейдер. — Если сравнивать их потенциал с Аргентиной, то, хотя аргентинцы и стали чемпионами в Катаре, нужно признать, что тогда им немного сопутствовала удача. Безусловно, у них сильная команда во главе с Лионелем Месси, но всё же я считаю, что сейчас сборная Португалии выглядит мощнее и может пройти дальше на турнире. По моему мнению, у Криштиану Роналду и его партнёров больше шансов на победу, чем у Лионеля Месси и его сборной», — приводит слова Снейдера издание Goal, ссылаясь на материалы AdventureGamers.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года станет историческим — впервые турнир пройдёт сразу в трёх странах: матчей примут стадионы США, Канады и Мексики. Планируется, что соревнования начнутся 11 июня и продолжатся до 19 июля. Уже сейчас вокруг предстоящего мундиаля разворачиваются бурные дискуссии, ведь в турнире примет рекордное число сборных, а для многих легендарных футболистов, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси, это событие может стать последним шансом завоевать звание чемпиона мира или закрепить своё имя в истории мирового футбола еще более ярко.

С каждым днём болельщики по всему миру всё пристальнее следят за новостями и подготовкой команд к турниру. Пока эксперты строят прогнозы и высказывают свои предпочтения, атмосфера ожидания мирового праздника футбола с каждым месяцем накаляется всё сильнее. Кто в итоге окажется триумфатором 2026 года — увидим совсем скоро.