Испания сыграла вничью с Турцией и завоевала путёвку на чемпионат мира-2026

Дата публикации: 19-11-2025 01:52

Состоялся шестой тур группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года по футболу. Главным событием тура стала встреча между сборными Испании и Турции, которая привлекла большое внимание болельщиков по всей Европе. Матч проходил на одном из самых известных стадионов Севильи — «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Поединок завершился вничью с результативным счетом 2:2, что позволило обеим командам продолжить борьбу за выход на мундиаль, а испанцы благодаря этому результату гарантировали себе путевку на главный футбольный турнир мира, который состоится в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Встреча началась с быстрого гола со стороны хозяев поля: уже на 4-й минуте полузащитник испанской сборной Дани Ольмо открыл счет точным ударом, поставив Турцию в сложное положение с самого начала игры. Однако гости смогли восстановить равновесие еще до перерыва — на 42-й минуте форвард Дениз Гюль поразил ворота испанцев, сравняв счет. Во втором тайме турецкая команда действовала уверенно и вышла вперед: на 54-й минуте полузащитник Салих Озджан записал на свой счет гол, который ненадолго сделал Турцию лидером матча.

Не прошло и десяти минут, как испанская сборная вновь смогла восстановить равенство: на 62-й минуте нападающий Микель Оярсабаль после перспективной атаки завершил комбинацию точным ударом, сделав счет 2:2. Окончательный результат приятно удивил болельщиков обеих команд, ведь поединок получился насыщенным и полным драматических моментов.

Стоит напомнить, что эти команды уже встречались на раннем этапе отбора — во втором туре Испания тогда одержала уверенную победу со счетом 6:0, показав свое превосходство. Однако нынешняя ничья продемонстрировала значительный прогресс турецкой сборной, которая сумела дать бой одному из фаворитов группы.

После шести туров квалификации турецкая сборная набрала 13 очков и занимает вторую строчку в группе Е, оставляя серьезные шансы на выход на чемпионат мира. Испанцы же, заработав 16 очков в шести встречах, уверенно занимают первую позицию. Благодаря этому ничейному результату подопечные испанского тренера официально обеспечили себе участие в ЧМ-2026 года и теперь могут начинать подготовку к будущему турниру.

Матч в Севилье стал не только важной вехой на пути Испании к мировому первенству, но и проявлением высокого уровня современного европейского футбола, где конкуренция и страсть к игре остаются ключевыми составляющими привлекательности турнира для миллионов болельщиков со всего мира.