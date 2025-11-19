Криштиану Роналду попал в список претендентов на звание лучшего игрока года Ближнего Востока по версии Globe Soccer

Дата публикации: 19-11-2025 21:16

Globe Soccer Awards официально объявила список номинантов на звание лучшего футболиста Ближнего Востока по итогам 2025 года. В этом престижном списке оказались семь выдающихся игроков, которые в течение сезона демонстрировали яркую и стабильную игру в ведущих клубах региона.

Среди претендентов на награду оказались:

1. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — французский нападающий, который уже второй год защищает цвета «Аль-Иттихада» и успел стать одним из лидеров команды, забив множество важных голов в национальном чемпионате и на международных аренах.

2. Н’Голо Канте («Аль-Иттихад») — знаменитый полузащитник сборной Франции, известный своей невероятной работоспособностью и умением контролировать центр поля.

3. Салем Аль-Давсари («Аль-Хилаль») — один из лучших саудовских футболистов последних лет, вносящий огромный вклад в успехи своего клуба как в национальном чемпионате, так и на азиатской арене.

4. Роберто Фирмино («Аль-Садд») — опытный бразильский форвард, который после перехода в катарский клуб продолжает раз за разом радовать болельщиков яркой игрой и результативными действиями.

5. Рияд Марез («Аль-Ахли») — алжирский вингер, обладающий великолепной техникой и способный в одиночку решить исход любого матча.

6. Айван Тони («Аль-Ахли») — английский нападающий, который быстро адаптировался к новому стилю игры на Ближнем Востоке и стал одним из ключевых игроков своего клуба.

7. Криштиану Роналду («Аль-Наср»). Легендарный португальский футболист продолжает удивлять поклонников футбола по всему миру, постоянно показывая высочайший уровень мастерства на поле.

Стоит напомнить, что в прошлом году наградой лучшего игрока Ближнего Востока по версии Globe Soccer был удостоен нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его выступления на протяжении всего сезона были признаны выдающимися, и он стал примером для многих молодых футболистов региона.

Globe Soccer Awards — это ежегодная церемония, организуемая для того, чтобы отметить самых успешных деятелей мира футбола, включая игроков, тренеров, клубы и агентов. Победители в различных номинациях выбираются на основе голосования, в котором участвуют авторитетные эксперты и представители футбольной общественности. Данная премия считается одной из самых престижных в футбольном мире и привлекает внимание миллионов болельщиков по всему земному шару. Вручение призов традиционно проходит с большим размахом и всегда вызывает большой интерес у фанатов игры номер один.

Объявление победителя в номинации «Лучший игрок Ближнего Востока» состоится в рамках торжественной церемонии Globe Soccer Awards. Футбольные болельщики ожидают с нетерпением, кто из номинантов завоюет этот титул в 2025 году и впишет свое имя в историю регионального и мирового футбола.