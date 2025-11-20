Тренер Жироны Мичел прокомментировал ситуацию с Довбиком

Дата публикации: 20-11-2025 09:57

Главный тренер каталонской команды «Жирона» Мичел поделился своими впечатлениями об игре Артема Довбика. Ранее украинский нападающий выступал за этот клуб, а сейчас защищает цвета итальянской «Ромы».

«Я отлично помню Довбика как выдающегося футболиста, который всегда демонстрировал высокую стабильность в действиях. Он обладал особым чувством уверенности на поле, что во многом объясняется его качественной и уверенной игрой. Артем был по-настоящему счастлив находиться в той обстановке, работая в коллективе с партнерами по команде, что значительно способствовало его результативности и успешным выступлениям,» – подчеркнул Мичел.

Стоит отметить, что в сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, что помогло «Жироне» впервые за долгое время выйти в еврокубки – значимое достижение для клуба из Каталонии.

28-летний украинский нападающий, который сейчас играет за «Рому», в этом году мог сменить команду. Им интересовался один из самых титулованных клубов Европы, который является семикратным победителем Лиги чемпионов. Среди претендентов лидирующую позицию занимал «Милан», который рассматривал различные варианты трансфера Довбика, однако итоговая сделка не была завершена, и футболист остался в итальянском клубе.

Артем Довбик продолжает развивать свою карьеру в Серии А, стремясь показать высокий уровень футбола и приносить пользу своей команде на поле. Его игра получает положительные отзывы и со стороны экспертов, и болельщиков, что подтверждает статус одного из ключевых нападающих современного европейского футбола.