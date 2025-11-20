Неймар впервые отличился голом за три с половиной месяца

Дата публикации: 20-11-2025 09:53

Знаменитый нападающий «Сантоса» Неймар вновь отметился забитым мячом — это произошло в рамках 34-го тура бразильской Серии А. Матч против «Мирасола», прошедший на домашнем стадионе «Сантоса», завершился вничью с минимальным счётом 1:1, при этом именно гол Неймара стал для команды решающим в этом непростом поединке.

Этот мяч стал для Неймара особенным — он забил впервые за последние три с половиной месяца. Предыдущий раз бразилец отличался дублем в 18-м туре чемпионата страны, когда его команда одержала победу над «Жувентуде» со счётом 3:1. После того матча в сентябре, футболист получил травму — повреждение подколенного сухожилия, из-за чего был вынужден пропустить семь встреч чемпионата, что серьёзно сказалось на результатах «Сантоса».

Кроме забитого мяча, Неймар отметился ещё одним важным моментом на поле — уже во втором тайме встречи с «Мирасолом» он нарушил правила в своей штрафной, что привело к назначению одиннадцатиметрового удара. Защитник гостей Рейналдо уверенно реализовал пенальти, чем сравнял счёт и лишил «Сантос» долгожданной победы. Таким образом, несмотря на возвращение Неймара, его команда не смогла удержать преимущество.

Напомним, что Неймар — воспитанник «Сантоса», который вернулся в родной клуб в январе 2025 года после перехода из саудовского «Аль-Хиляля». С того времени опытный 33-летний вингер уже успел провести 27 матчей в футболке «Сантоса», в которых отличился семью забитыми мячами и сделал три результативные передачи. Возвращение Неймара стало важным событием для клуба и болельщиков: от его игры вновь ждут ярких моментов, важнейших голов и успехов на внутренней арене.