Трансфер неизбежен: Лунин прощается с крупным клубом

Дата публикации: 20-11-2025 10:02

В стане мадридского «Реала» продолжает нарастать волнуха по поводу возможных изменений в составе. После слухов о будущем Эндрика, теперь под угрозой оказался и статус голкипера Андрея Лунина. Украинский вратарь за время работы под руководством Хаби Алонсо не получил ни одной официальной игровой минуты, ограничившись лишь 30 минутами в товарищеском матче против австрийского «Тироля».

Не так давно, в позапрошлом сезоне, именно Лунин стал одной из ключевых фигур команды в Лиге чемпионов, демонстрируя выдающуюся игру. Однако с возвращением в ворота основного голкипера Тибо Куртуа, он вновь отошел на второй план. К тому же ситуация осложнилась еще и тем, что в национальной сборной Украины место в воротах уверенно занял Георгий Трубин, после чего Лунина перестали вызывать на международные матчи.

По информации из имеющихся источников, Андрей Лунин может стать следующий игроком, покинувшим «Реал» уже будущим летом. Отсутствие игрового времени и потеря позиции в национальной команде делают такой переход практически неизбежным. Сам вратарь настроен искать новый клуб, где сможет вновь получить статус первого номера и стабильно выходить на поле.