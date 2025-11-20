Мбаппе отправился в Дубай, а не в Мадрид

Дата публикации: 20-11-2025 09:59

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе неожиданно покинул расположение сборной Франции, но вместо того, чтобы отправиться на лечение в Мадрид, он выбрал путешествие в Дубай.

Причиной отсутствия Мбаппе в последнем отборочном матче ЧМ-2026 против Азербайджана (где Франция одержала победу со счётом 3:1) стало воспаление правого голеностопного сустава. Первоначально СМИ сообщали о его возвращении в «Реал Мадрид» для консультаций и обследований. Напомним, что сборная Франции уже заблаговременно обеспечила себе участие в чемпионате мира, разгромив Украину 4:0.

В пятницу Федерация футбола Франции (ФФФ) официально подтвердила состояние капитана своей команды: «У Килиана сохраняется воспаление правого голеностопа, которое требует дополнительного обследования. Оно запланировано на сегодня в Мадриде», – говорилось в заявлении.

Однако, как сообщает авторитетное издание L'Équipe, вместо поездки в Испанию форвард «Реала» решил провести несколько дней в Дубае. Там он останавливался в роскошном отеле «Atlantis The Royal» и посещал местный падел-клуб «Padel One» для лёгких тренировок и восстановления.

Нападающий планирует вернуться к тренировкам с «Мадридом» уже 20 ноября и ожидается в стартовом составе в матчe против «Эльче», который состоится 23 ноября.

При этом источники подчёркивают, что больше всего тактический штаб и руководство мадридского клуба озабочены психологическим состоянием Мбаппе, учитывая длительное судебное противостояние с «ПСЖ», нежели его физическими травмами или общественными спорами во Франции.

Таким образом, ситуация вокруг звёздного форварда вызывает не только спортивное, но и эмоциональное беспокойство, что может повлиять на его игровую форму в ближайшем будущем. Болельщики и эксперты продолжают внимательно следить за новостями и надеются на быстрое возвращение Мбаппе к оптимальной форме.