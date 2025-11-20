Лунин попал в стартовый состав Реала на следующий матч после травмы Куртуа

Дата публикации: 20-11-2025 10:00

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает процесс восстановления после мышечного повреждения, которое он получил в ходе матча против «Райо Вальекано» (0:0).

Бельгийский голкипер пропустил международный «уик-энд» в составе сборной своей страны и в настоящее время проводит индивидуальные тренировки на тренировочной базе «Вальдебебас». Вместе с ним восстановлением занимается и Феде Вальверде, а также Дани Карвахаль, которые тоже восстанавливаются после травм, полученных в последнее время.

По предварительным медицинским заключениям, сроки выздоровления Куртуа достаточны для того, чтобы он смог попасть в заявку на ближайший матч Ла Лиги против «Эльче» и, скорее всего, принять активное участие в поединке.

Матч между «Реалом» и «Эльче» запланирован на воскресенье, 23 ноября, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Болельщики с нетерпением ждут возвращения опытного голкипера на поле, поскольку его присутствие значительно укрепляет оборону команды.