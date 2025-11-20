«Ювентус» нацелен на трансфер Гранита Джаки из «Сандерленда» предстоящей зимой

Дата публикации: 20-11-2025 09:55

Туринский клуб «Ювентус» всерьёз заинтересован в подписании швейцарского полузащитника Гранита Джаки, который сейчас выступает за английский «Сандерленд». Как сообщает итальянское издание Tuttosport, руководство «Ювентуса» намерено усилить линию полузащиты зимой и считает игрока сборной Швейцарии оптимальным кандидатом для усиления состава. В клубе отмечают, что Джака обладает выдающимися лидерскими качествами, отличной техникой, высоким уровнем физической подготовки и широким тактическим кругозором. Помимо этого, благодаря своему опыту и профессионализму, хавбек может стать важным элементом для туринской команды в борьбе за титулы.

Примечательно, что прошлым летом «Ювентус» уже делал попытки заполучить игрока, однако Джака тогда выбрал продолжить карьеру в «Сандерленде» и остался в английской Премьер-лиге. В текущем сезоне швейцарец провёл за «чёрных котов» 11 матчей, где отметился одним забитым голом и тремя голевыми передачами. На данный момент «Сандерленд» занимает высокое четвёртое место в чемпионате Англии, набрав 19 очков, а Джака считается одним из ключевых игроков команды. Не исключено, что уже зимой туринцы предпримут новые попытки приобрести опытного полузащитника.