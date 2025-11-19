Аморим поделился, как изменился за год на посту тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 19-11-2025 21:17

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своими впечатлениями после первого года работы в одном из самых известных клубов Англии. Португальский специалист отметил, что за прошедший год ему удалось значительно развить свои профессиональные качества и усовершенствовать тренерские навыки, а также приобрести неоценимый опыт работы в английском футболе на столь высоком уровне.

«Как я могу оценить свой первый год в «Манчестер Юнайтед»? За это время мне пришлось пройти через множество испытаний, сталкиваться с высокой конкуренцией, работать с разными игроками и искать новые решения в сложных ситуациях. Я искренне считаю, что стал не только опытнее и увереннее, но и лучше как специалист. Готов с оптимизмом смотреть в будущее и стремиться к новым вершинам с командой.

Этот путь не был легким, приходилось справляться с трудностями, которые, как оказалось, были необходимы для моего роста. Сейчас я понимаю: все испытания сделали меня сильнее и подготовили к дальнейшей работе на подобном уровне», – признался Аморим в интервью для YouTube-канала Stan Sport.

Напомним, что Рубен Аморим был назначен главным тренером «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. С момента его прихода «Манчестер Юнайтед» провёл под его руководством 54 официальных матча, из которых команда смогла одержать 21 победу. Были и трудные периоды — не обошлось без осечек и неожиданных результатов, однако тренер отмечает хороший прогресс молодых игроков и общую работу над построением боеспособного коллектива.

В нынешнем сезоне после 11 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в общей турнирной таблице, набрав 18 очков. Несмотря на то, что болельщики и эксперты ожидали большего от выступления команды, сама атмосфера в клубе постепенно меняется в положительную сторону. Игроки стали проявлять большую дисциплину и сплочённость, а также демонстрируют характер и стремление к победе в каждой игре.

Сам Рубен Аморим отметил, что один год работы в столь амбициозном клубе научил его не только правильному подходу к тренировочному процессу, но и работе с прессой, болельщиками, руководством, а также постоянному поиску баланса между результатом и развитием футбольной философии. Тренер выразил надежду, что в следующем сезоне команда сможет добиться более впечатляющих результатов и порадовать своих поклонников победами и красивым футболом.