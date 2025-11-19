«Бавария» и «Барселона» проявляют интерес к защитнику «Байера»

Дата публикации: 19-11-2025 21:18

Опытный 30-летний испанский защитник леверкузенского футбольного клуба «Байер» Алехандро Гримальдо продолжает привлекать внимание ведущих европейских команд. По информации авторитетного издания Marca, активный интерес к футболисту проявляют мюнхенская «Бавария» и его бывший клуб — «Барселона». Оба гранда внимательно следят за выступлениями защитника и рассматривают возможный трансфер в ближайшее время.

Несмотря на желание самых престижных клубов Европы заполучить Гримальдо в свои ряды, руководство «Байера» не готово расстаться с одним из ключевых игроков команды. Немецкий клуб рассчитывает на опытного футболиста, который за короткое время стал лидером коллектива и основным элементом обороны. Однако сам Алехандро, по информации источника, был бы рад вернуться на родину, в Испанию, чтобы продолжить свою карьеру в знакомой обстановке. Контракт между игроком и немецким клубом рассчитан до лета 2027 года, что усложняет возможные переговоры о трансфере.

Напомним, что в немецкий «Байер» Гримальдо перешёл летом 2023 года из португальской «Бенфики». Сумма трансфера тогда составила 25 миллионов евро. За этот короткий период испанец смог не только закрепиться в основном составе, но и внести огромный вклад в успехи команды в различных турнирах. В нынешнем сезоне Алехандро Гримальдо провёл за «Байер» уже 15 матчей во всех соревнованиях, продемонстрировав удивительно высокую результативность для защитника: на его счету семь забитых мячей и четыре голевые передачи. Благодаря этим впечатляющим показателям имя испанца всё чаще появляется в новостях о трансферных планах топ-клубов.

Кроме достижения на клубном уровне, Гримальдо успешно выступает и за национальную сборную Испании. На данный момент он провёл за первую команду страны 11 матчей, зарекомендовав себя как надёжного и универсального защитника. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, ориентировочная трансферная стоимость Алехандро Гримальдо составляет 30 миллионов евро. Такая сумма подтверждает высокий статус и текущую форму футболиста на европейском рынке. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим Гримальдо в новой команде, где он продолжит демонстрировать свою яркую игру и помогать достигать новых вершин.