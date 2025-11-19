Дата публикации: 19-11-2025 21:21

Известный форвард сборной Португалии и футбольного клуба «Аль-Наср», Криштиану Роналду, выразил глубокую благодарность экс-президенту США Дональду Трампу за радушный приём в Белом доме. В рамках своего официального визита в Вашингтон нападающий отметил, что для него большая честь быть гостем на столь знаменательном мероприятии, а атмосфера встречи оставила у него исключительно положительные эмоции.

«Искренне благодарю Вас, господин президент, за приглашение и за тот тёплый прием, который Вы и ваша супруга оказали мне и Джорджине. Уверен, каждый из нас способен внести неоценимый вклад в будущее, и я готов вдохновлять следующие поколения на построение мира, основанного на отваге, ответственности и стремлении к прочному миру», — поделился своими чувствами футболист на своей официальной странице в социальной сети. По словам Роналду, такие встречи подчеркивают значимость взаимного уважения между народами и могут стать примером для молодёжи во всём мире.

Стоит отметить, что визит в США стал первым для Криштиану Роналду с 2017 года. Ранее его приезд был невозможен из-за судебного процесса, связанного с обвинениями в изнасиловании американской гражданки Кэтрин Майорги, которые относились ещё к 2009 году. Однако спустя годы дело было внимательно рассмотрено, и в 2019 году американская прокуратура не обнаружила достаточных оснований для предъявления обвинения. Спустя некоторое время, в 2023 году, футболист окончательно был оправдан судом после повторного разбирательства, что позволило ему вновь свободно посещать Соединённые Штаты.

По сообщениям СМИ, присутствие Криштиану Роналду на торжественном ужине в Белом доме связано с визитом наследного принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бен Салмана. Именно в честь его визита Дональд Трамп организовал пышное мероприятие, где одним из почётных гостей стал португальский нападающий. Напомним, с 2023 года Криштиану выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, где продолжает демонстрировать высокий профессионализм и регулярно забивать голы, вдохновляя не только болельщиков своей команды, но и поклонников футбола по всему миру.

Роналду заслуженно считается одной из легенд мирового футбола: он пять раз становился обладателем престижной премии «Золотой мяч», а свою блестящую карьеру начал в таких известных клубах, как «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». За годы выступлений на мировом уровне он не только установил множество рекордов, но и стал символом упорства, трудолюбия и целеустремлённости для миллионов болельщиков на всех континентах. Его визит и высокое признание в США являются очередным доказательством огромного международного авторитета, которым пользуется португальский футболист.